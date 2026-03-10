Abusi sulla figlia degli amici torna nelle Filippine dopo la denuncia Il prete lo difende | Non è scappato

Un uomo di 66 anni originario delle Filippine è stato portato davanti al tribunale di Viterbo con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su una minore, sorella del bambino a cui aveva fatto da padrino al battesimo. Dopo la denuncia, l’uomo è tornato nelle Filippine. Un prete difende l’indagato, affermando che “non è scappato”.

Il sacerdote tra i testimoni nel processo per violenza sessuale aggravata: "Una messa per salutarlo prima della partenza". La vittima molestata per anni quando era minorenne A processo davanti al tribunale di Viterbo un 66enne originario delle Filippine accusato di violenza sessuale aggravata su una minore, la sorella del bambino a cui ha fatto da padrino al battesimo. Dopo la denuncia, l'uomo ha lasciato l'Italia tornando nel suo paese d'origine. "Ma non è scappato, aveva problemi di salute – ha dichiarato davanti ai giudici il parroco della comunità filippina, tra i testimoni della difesa –. Prima che partisse è stata celebrata una messa di saluto.