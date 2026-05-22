Abusi edilizi in zona vincolata | sequestrata un' area di mille metri quadrati
Durante un controllo ambientale nel comune di Aprilia, i carabinieri forestali di Cisterna hanno individuato lavori edilizi in località Avisio. Le opere sono state realizzate su un’area di circa mille metri quadrati senza aver ottenuto i necessari permessi. A seguito della scoperta, è stato disposto il sequestro dell’area interessata. L’attività si inserisce in un’operazione di verifica sul rispetto delle norme vigenti in zone soggette a vincolo paesaggistico e ambientale.
Un controllo ambientale del nucleo dei carabinieri forestali di Cisterna ha portato a scoprire, nel comune di Aprilia, opere edilizie realizzate, in località Avisio, senza titoli autorizzativi.In una zona sottoposta a vincolo idrogeologico i militari hanno rilevato la presenza di due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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