Scoperta discarica abusiva nella cava dismessa | sequestrata area di 300 metri quadrati | FOTO

La Polizia Provinciale di Caserta ha individuato una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati all’interno di una cava dismessa nel territorio del comune di Caserta. L’area è stata sottoposta a sequestro per motivi di sicurezza ambientale. La scoperta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, accompagnato dalla pubblicazione di alcune fotografie dell’area interessata.

Operazione della Polizia Provinciale nella frazione di Piedimonte di Casolla. Nell’area abbandonati materassi, pneumatici e scarti edili. Indagini in corso per individuare i responsabili Una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati è stata scoperta e posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Caserta nel territorio del comune di Caserta. L’area interessata si trova in via Rossetti, nella frazione di Piedimonte di Casolla, all’interno della cosiddetta Cava Cocozza, un sito estrattivo dismesso di proprietà comunale. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno rilevato che nei mesi scorsi ignoti avevano danneggiato e divelto la recinzione che delimitava l’area della cava. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiMiradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila... Scoperta discarica abusiva, sequestrata area di 12mila metri: due denunceLa Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un’area di 12. Contenuti utili per approfondire Scoperta discarica Temi più discussi: Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusiva; Scoperta discarica abusiva nella Piana di Gioia Tauro; Scoperta discarica abusiva nel Palermitano: rintracciato responsabile, dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio; Porto Cesareo, scoperta discarica abusiva di materiali edili nell’Area della Marina Protetta. Scoperta discarica abusiva nella Piana di Gioia Tauro: rifiuti e detriti scaricati in un burrone a cielo apertoNella Piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno scoperto la presenza di una discarica abusiva all’interno di un burrone naturale, all’interno del quale venivano sversati rifiuti di ogni tipo. L’operazi ... blitzquotidiano.it Discarica abusiva nella piana di Gioia Tauro: 15 denunceScoperta discarica abusiva in un burrone nella piana di Gioia Tauro: denunciate 15 persone e sequestrati 16 veicoli. quotidianodelsud.it Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Pabillonis, operando in stretta e proficua sinergia con il personale della Polizia Locale, hanno concluso una mirata attività ispettiva che ha portato alla scoperta di un'ampia area trasformata in una discarica - facebook.com facebook Scoperta una discarica abusiva: 15 denunciati e 16 veicoli sequestrati dai #Carabinieri x.com