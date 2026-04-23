Un ciclone polare proveniente dalla Russia è previsto interessare l’Italia tra il 30 aprile e il 1° maggio, portando un calo delle temperature di circa dieci gradi e precipitazioni nevose sulle Alpi. L’area sarà anche interessata da grandine e forti venti, con possibili disagi a causa delle condizioni meteorologiche avverse durante il ponte di inizio maggio. Le autorità hanno diffuso un’allerta meteo per informare la popolazione sugli sviluppi.

? Cosa sapere Ciclone polare russo previsto tra il 30 aprile e il 1° maggio in Italia.. Temperature in calo di dieci gradi e neve sulle Alpi per il ponte maggio.. Il freddo sta già colpendo il Sud Italia questo giovedì 23 aprile, mentre i modelli meteorologici segnalano un ciclone polare che tra il 30 aprile e il 1° maggio colpirà l’intero Paese con pioggia, grandine e neve. La primavera italiana sembra aver perso ogni traccia di stabilità. Proprio oggi, nel giorno di San Giorgio, la penisola deve gestire le conseguenze di una perturbazione che ha già portato temperature rigide e maltempo nelle regioni meridionali. Nonostante la speranza di un clima mite per il prossimo weekend del 25 aprile, le proiezioni indicano che si tratterà solo di una breve tregua prima di una tempesta molto più violenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta ciclone polare: neve e grandine colpiscono l’Italia

Notizie correlate

Meteo Italia, brutte notizie in arrivo: temporali, neve e grandine. Massima allertaUn vero affondo artico è pronto a riportarci in pieno clima invernale per 48-72 ore.

Meteo, primavera gelida e grandine: l’aria polare colpisce l’ItaliaLe previsioni meteorologiche per la metà di aprile 2026 delineano un quadro di forte instabilità che travolge le aspettative di una primavera mite,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Allerta Meteo, l’inverno torna a colpire l’Italia: irruzione di freddo anomalo e neve a quote bassissime nel cuore della primavera; Allerta Meteo, il Ciclone Ulla e l’assalto della Sabbia del Sahara: l’Italia divisa tra maltempo estremo e una cappa di polvere gialla; Allerta Meteo, inizia l’irruzione di San Giorgio: torna il freddo invernale fuori stagione, tre giorni di maltempo, neve e tornado.

Meteo, ancora allerta arancione al Sud con piogge e temporali: la situazioneIn queste ore si registrano forti mareggiate, vento e piogge su gran parte del Sud Italia mentre al Nord il tempo è buono seppur in via di peggioramento sulle regioni centrali. Ecco cosa è successo e ... tg24.sky.it

Ciclone in arrivo sull'Italia, allerta meteo oggi: cosa fareColpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi giovedì 26 marzo. E' in arrivo un ciclone che porterà oltre a un brusco calo delle temperature venti di burrasca e raffiche di tempesta. Il bollettino meteo ... adnkronos.com

Meteo Veneto, Arpa: "lunedì lieve cedimento della pressione" - facebook.com facebook

L’inizio di maggio potrebbe sorprenderci più di quanto si pensi. Dopo qualche giorno di anticiclone e di tepore primaverile, a cavallo del 25 aprile, gli spaghi meteo previsionali mostrano di nuovo un calo termico tra la fine di aprile e la prima decade di maggio. x.com