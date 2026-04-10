Questa domenica in Italia sarà caratterizzata da piogge intense a causa di perturbazioni atmosferiche. Nella stessa settimana si prevede anche un’irruzione di aria artica, che potrebbe portare un calo delle temperature e condizioni di freddo persistenti. Le previsioni indicano un ondata di maltempo e un calo termico che interesseranno diverse regioni in vista della fine di aprile.

Dalle perturbazioni intense previste per questa domenica fino alla possibile irruzione di aria gelida nella settimana conclusiva di aprile, il meteo italiano si prepara a una sequenza di cambiamenti significativi. I modelli meteorologici indicano un peggioramento imminente che, pur con dinamiche variabili, potrebbe portare piogge persistenti e una successiva sfida termica con l’aria artica. L’evoluzione del tempo tra piogge intense e possibili schiarite. La situazione atmosferica in movimento mostrerà i primi segnali di instabilità già a partire da domenica. Le proiezioni attuali confermano un peggioramento del tempo che colpirà diverse regioni con precipitazioni caratterizzate da intensità e durata prolungata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, tra piogge intense e l’allerta gelo: arriva l’aria artica

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