Abbiamo perso la nostra bambina a fine gravidanza | parliamone non deve più essere tabù | la storia di Chiara e Stefano

Chiara e Stefano hanno perso la loro bambina alla fine della gravidanza e hanno deciso di condividere pubblicamente la loro esperienza. La coppia ha parlato di come il lutto perinatale sia ancora spesso un tema difficile da affrontare e poco discusso. La loro testimonianza mira a sensibilizzare e a far sì che questa perdita non venga più considerata un argomento tabù.

La storia di Chiara e Stefano, una coppia che ha vissuto in lutto perinatale: hanno voluto rendere pubblica la loro testimonianza affinché questo argomento smetta di essere un tabù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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