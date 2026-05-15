Carlo Sommacal ha perso moglie e figlia alle Maldive | Monica era esperta deve essere successo qualcosa

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso la moglie e la figlia in un incidente avvenuto ieri alle Maldive. La donna e la ragazza sono morte durante un evento che ancora non ha chiarito le cause esatte. La vittima, esperta di immersioni, si trovava con la famiglia in vacanza quando si è verificato il tragico episodio. Le autorità locali stanno indagando per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità o circostanze specifiche legate all’incidente. La famiglia si trovava in quella località per motivi di svago.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carlo Sommacal ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia nella tragedia avvenuta ieri alle Maldive. In un'intervista a Repubblica dice: "Lei era esperta e prudente, non avrebbe mai messo in pericolo nessuno", convinto che sott'acqua sia successo qualcosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Monica Montefalcone morta alle Maldive, il dolore del marito che ha perso moglie e figlia: "Successo qualcosa"Monica Montefalcone è morta durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia.

Chi era Giorgia Sommacal, la studentessa morta alle Maldive insieme alla madre Monica MontefalconeAveva poco più di vent’anni, studiava Ingegneria Biomedica all’Università di Genova e condivideva con la madre una passione profonda per il mare e...

carlo sommacal carlo sommacal ha persoCarlo Sommacal ha perso moglie e figlia alle Maldive: Monica era esperta, deve essere successo qualcosaCarlo Sommacal ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia nella tragedia avvenuta ieri alle Maldive. In un’intervista a Repubblica dice: Lei era esperta e prudente, non avrebbe mai ... fanpage.it

carlo sommacal carlo sommacal ha persoMonica Montefalcone morta alle Maldive, il dolore del marito che ha perso moglie e figlia: Successo qualcosaMonica Montefalcone morta alle Maldive, le parole del marito Carlo Sommacal: Dev’essere successo qualcosa là sotto ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web