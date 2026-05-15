Carlo Sommacal ha perso moglie e figlia alle Maldive | Monica era esperta deve essere successo qualcosa

Un uomo ha perso la moglie e la figlia in un incidente avvenuto ieri alle Maldive. La donna e la ragazza sono morte durante un evento che ancora non ha chiarito le cause esatte. La vittima, esperta di immersioni, si trovava con la famiglia in vacanza quando si è verificato il tragico episodio. Le autorità locali stanno indagando per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità o circostanze specifiche legate all’incidente. La famiglia si trovava in quella località per motivi di svago.

Carlo Sommacal ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia nella tragedia avvenuta ieri alle Maldive. In un'intervista a Repubblica dice: "Lei era esperta e prudente, non avrebbe mai messo in pericolo nessuno", convinto che sott'acqua sia successo qualcosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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