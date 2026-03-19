Non c'è solo la famiglia nel bosco la storia di due genitori | Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio

Luca, ora maggiorenne, è stato affidato a Matteo e Chiara quando aveva sette anni, dopo aver subito abusi e violenze da parte dei suoi genitori biologici. La loro decisione di prenderlo in affido ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita, permettendogli di ricostruire un percorso di speranza e rinascita. Oggi, Luca ricorda con gratitudine il sostegno ricevuto e la nuova famiglia che ha trovato.

Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e abusi sessuali subiti dai suoi genitori biologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, Garante per l’Infanzia: “Bimbi in stato di sofferenza lontani dai genitori”L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha auspicato il ricongiungimento dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti... Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre... Famiglia nel bosco, ecco la verità: la scoperta sui genitori dei tre bambini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Non c 8217 è solo la 8220 famiglia nel... Temi più discussi: A margine del caso dei bambini nel bosco: di chi sono i figli?; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto; Famiglia nel bosco, una cosa seria ridotta a chiacchiera da bar (di T. Pasetti); Il Tribunale sulla famiglia nel bosco: Ecco perché è stato deciso di allontanare la madre. Nessun pregiudizio, solo l'applicazione delle leggi. Per la famiglia nel bosco non basta parlare di libertà: separare i figli senza comprendere il loro mondo può produrre traumi profondiIntervista alla docente e psicoterapeuta Francesca N. Vasta sul caso dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e dei loro tre figli, oggi in una casa famiglia dopo la decisione del tribunal ... today.it Rita De Crescenzo a Palmoli per la famiglia nel bosco tra polemiche, pellicce e video virali: «Non posso fare niente ma tengo il social»Cappotto panna con collo di pelliccia, tailleur bianco impeccabile, décolleté cipria a punta aperta (decisamente poco adatte alle strade non proprio asfaltate del bosco) e una ... ilmattino.it Ultim'ora - Caso Garlasco Arriva la smentita degli avvocati della famiglia Cappa - facebook.com facebook #SanGiuseppe ha custodito la famiglia affidatagli dal Signore. Custodire significa stare accanto all’altro con attenzione, rispettarne le scelte e prendersene cura. San Giuseppe ci dimostra che presenza e custodia sono dimensioni inseparabili: non si custodisc x.com