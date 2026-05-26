Un drone statunitense è stato abbattuto in Iran, pochi giorni dopo una tregua tra le parti. L'incidente ha provocato un aumento delle tensioni, con le autorità iraniane che accusano gli Stati Uniti di aver violato lo spazio aereo. Il ministro degli Esteri europeo ha chiesto di riaprire lo stretto di Hormuz per garantire il traffico marittimo. La situazione rimane instabile, tra scontri militari e repressioni interne.

Il conflitto in Iran continua a destare preoccupazione. Washington e Teheran stanno lavorando ad unaccordoma, secondo quanto riferisce laCnn, esso potrebbe rivelarsi“più divisivo della guerra stessa” e“ben distante dalla resa completa” che il presidente americano Donald Trump aveva inizialmente chiesto alla Repubblica Islamica. Il ministro degli Esteri,Antonio Tajani,arrivando all’assemblea diConfindustriaha dichiarato:“La situazione ha visto uno stop nella trattativa, con posizioni molto dure: questo non agevola, serve che si proceda neldialogoeriaprire Hormuz“. Il vicepremier ha poi richiamato tutte le parti alrispetto della tregua: “Se c’è una tregua deve essere rispettata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tensione altissima dopo la tregua: abbattuto drone Usa, Tajani chiede di riaprire Hormuz

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Iran, tregua ma tensione altissima | Aspettando la Vasca

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Continuano le trattative sull’Iran, ma i nodi restano: troppa distanza ancora tra le parti, specie sul nucleare e trasferimento dell’uranio all’estero, e sul controllo dello Stretto di Hormuz Si preannuncia un weekend ad altissima tensione x.com