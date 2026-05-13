Spaventoso frontale auto-camion sulla Statale | ferita una donna
Un incidente frontale si è verificato oggi sulla strada statale poco prima delle 13.30, coinvolgendo un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso e la donna al volante dell’auto è rimasta ferita. Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo si è scontrato frontalmente con il camion. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti.
I soccorsi sono scattati in codice rosso poco prima delle 13.30 di oggi, mercoledì 13 maggio. La dinamica dell’incidente aveva infatti fatto temere il peggio per la donna al volante dell’auto che - stando alle prime informazioni trapelate - si è scontrata frontalmente con un camion. Lo schianto è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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