Spaventoso frontale auto-camion sulla Statale | ferita una donna

Un incidente frontale si è verificato oggi sulla strada statale poco prima delle 13.30, coinvolgendo un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso e la donna al volante dell’auto è rimasta ferita. Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo si è scontrato frontalmente con il camion. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti.

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