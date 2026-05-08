Schianto all' alba sulla Statale tra un camion e un' auto

Alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 8 maggio, un incidente si è verificato sulla Statale 12 del Brennero, al km 357, nel comune di Volano. Un camion e un'auto ibrida sono stati coinvolti in uno scontro avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Non sono ancora state rese note le condizioni delle persone coinvolte.

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