Schianto all' alba sulla Statale tra un camion e un' auto
Alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 8 maggio, un incidente si è verificato sulla Statale 12 del Brennero, al km 357, nel comune di Volano. Un camion e un'auto ibrida sono stati coinvolti in uno scontro avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Non sono ancora state rese note le condizioni delle persone coinvolte.
Erano da poco passate le 5 del mattino di oggi, venerdì 8 maggio, quando al km 357 della Statale 12 del Brennero in quel di Volano si è verificato uno schianto che ha coinvolto un camion e un’auto ibrida. Ancora in fase di chiarimento la dinamica del sinistro che, intorno alle 5:20, ha portato.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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