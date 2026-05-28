A un anno dalle elezioni a Como l' unico vero candidato è ancora Rapinese

A un anno dalle elezioni, il sindaco di Como, che ha mantenuto il ruolo, resta l’unico candidato di rilievo. Nessuno sfidante evidente si è fatto avanti, e la sua posizione sembra consolidata. La città vive ancora tra le attese di eventuali opposizioni che non si sono concretizzate e le voci di un possibile futuro cambiamento. Per ora, nessuna candidatura alternativa sembra emergere con forza.

Magari un giorno diranno che “ha fatto anche cose buone”. Ma quando accadrà? Dopo un quinquennio o dopo un decennio? A un solo anno dalle elezioni amministrative, la domanda è più che lecita: perchè al momento pare che Alessandro Rapinese, sindaco forte della città di Como, di rivali titolati a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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