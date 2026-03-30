Elezioni comunali a Verghereto Sensi candidato sindaco con ' Radici in Comune' | Un vero progetto civico

A Verghereto si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La lista civica “Radici in Comune” ha presentato un candidato alla carica di sindaco, Federico Sensi, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco dal 2010 al 2015 e quello di consigliere comunale di minoranza dal 2015 al 2020. La candidatura è stata ufficializzata nelle settimane scorse.

Verghereto si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e nasce la lista civica “Radici in Comune” che vede candidato alla carica di sindaco Federico Sensi, già vicesindaco dal 2010 al 2015 e consigliere comunale di minoranza dal 2015 al 2020. “Negli ultimi anni - presenta il progetto civico lo stesso Sensi - il nostro territorio ha subìto un progressivo impoverimento: trasformazioni economiche, importante calo demografico, nuove fragilità sociali e difficoltà di molti giovani a immaginare qui il proprio futuro. Di fronte a queste difficoltà, riteniamo sia giunto il momento di aprire una nuova fase di impegno civico, capace di mettere al centro l’intera comunità e le sue reali esigenze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Elezioni comunali a Verghereto, Sensi candidato sindaco con 'Radici in Comune': "Un vero progetto civico" Articoli correlati Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana. Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco