Elezioni comunali 2026 a Borgomezzavalle il sindaco uscente è l' unico candidato

Da novaratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgomezzavalle, alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026, sarà presente un solo candidato sindaco. Si tratta del sindaco uscente, che si presenta nuovamente alla guida del Comune. Non sono stati annunciati altri candidati o liste in appoggio. La campagna elettorale sembra concentrarsi esclusivamente sulla candidatura in carica, senza alternative ufficiali in lizza.

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A Borgomezzavalle sarà una sfida in solitaria: è solo uno, infatti, il candidato sindaco in corsa per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.A scendere in campo è il primo cittadino uscente Stefano Bellotti, sostenuto dalla lista civica "Per Borgomezzavalle". Per essere rieletto, al sindaco.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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