A Tuttimbarcabili si vince tutti | la mia giornata di vela e libertà oltre le barriere

Notizia in breve

Sabato 23 maggio si è svolta la sedicesima edizione di una manifestazione dedicata alla vela e all’inclusione, che si svolge ogni anno in una località di mare. L’evento ha visto partecipare persone con disabilità e senza, unendo sport e accessibilità. La giornata ha incluso attività di vela e momenti di libertà sul mare, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e superare le barriere che limitano la possibilità di vivere il mare.