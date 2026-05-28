A Tuttimbarcabili si vince tutti | la mia giornata di vela e libertà oltre le barriere
Sabato 23 maggio si è svolta la sedicesima edizione di una manifestazione dedicata alla vela e all’inclusione, che si svolge ogni anno in una località di mare. L’evento ha visto partecipare persone con disabilità e senza, unendo sport e accessibilità. La giornata ha incluso attività di vela e momenti di libertà sul mare, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e superare le barriere che limitano la possibilità di vivere il mare.
Sabato 23 maggio si è svolta la sedicesima edizione di quella grande festa del mare, dello sport, della vela, ma anche e soprattutto della accessibilità, dell’inclusione, del potersi sentire liberati dalle limitazioni che ci impediscono di fruire abitualmente delle gioie immense che danno il mare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Il teatro si fa spazio di inclusione con la nuova rassegna "Oltre le barriere"Al cineteatro Victor di San Vittore sta per partire la rassegna teatrale intitolata “Oltre le barriere”, dedicata all’inclusione attraverso lo...
Ricette di libertà e inclusione: quando l'arte culinaria abbatte le barriere dell'autismoNegli ultimi anni, l’arte culinaria si è affermata come uno strumento importante per promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale di persone con...