Negli ultimi anni, l’arte culinaria si è affermata come uno strumento importante per promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale di persone con disabilità. In vari contesti, ricette e attività in cucina vengono utilizzate non solo per il piacere del palato, ma anche come strumenti terapeutici e riabilitativi. Questo approccio mira a superare le barriere legate all’autismo, favorendo momenti di condivisione e crescita personale.

L’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo autonomia e inclusione sociale. È stata questa l’anima del progetto “Sì chef” promosso dal Lions Club del Rubicone in collaborazione con l’Istituto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: Ricette di libertà e inclusione: quando l'arte culinaria abbatte le barriere dell'autismo; Sole, tavolate sold out e ricette della tradizione: Pasqua 2026 da tutto esaurito; L’accelerazionismo è vivo e lotta contro di noi; Ha lasciato la cucina professionale per i social: oggi insegna a cucinare togliendo tutto il superfluo.

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