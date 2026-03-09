Il teatro si fa spazio di inclusione con la nuova rassegna Oltre le barriere

Al cineteatro Victor di San Vittore sta per partire la rassegna teatrale intitolata “Oltre le barriere”, dedicata all’inclusione attraverso lo spettacolo dal vivo. La manifestazione propone rappresentazioni di teatro inclusivo, coinvolgendo attori con diverse abilità. L’obiettivo è offrire un palcoscenico a chi solitamente trova più difficoltà ad accedere a questa forma di arte. La rassegna rappresenta un’occasione per promuovere la diversità nel mondo dello spettacolo.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Si intitola “Oltre le barriere” la nuova rassegna di teatro inclusivo che sta per prendere il via al cineteatro Victor di San Vittore. Il progetto, che da domenica 15 marzo e fino maggio porterà sul palco del teatro appuntamenti culturali di diverse sfumature, nasce con l'obiettivo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità e di sensibilizzare sui temi dell'inclusione culturale come opportunità per tutti di sviluppo della propria creatività, espressione di sé e crescita personale. Si comincia domenica 15 marzo, alle ore 17, con l’associazione “Il Disegno” che porterà in scena l’atto unico "Così come sei”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

