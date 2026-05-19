In piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari tra cantine gusto e musica

In piazza Varchi si svolge la prima edizione di “Varchi in Vigna”, un evento che presenta una riproduzione di una vera vigna con filari tra cantine, musica e degustazioni. La manifestazione si propone di offrire ai visitatori un’esperienza completa, valorizzando la tradizione vitivinicola e le eccellenze del territorio. La piazza si anima con allestimenti che ricreano l’atmosfera di una vigna autentica, creando un collegamento tra passato e presente legato alla produzione del vino.

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