In piazza Varchi la riproduzione di una vera vigna con filari tra cantine gusto e musica
In piazza Varchi si svolge la prima edizione di “Varchi in Vigna”, un evento che presenta una riproduzione di una vera vigna con filari tra cantine, musica e degustazioni. La manifestazione si propone di offrire ai visitatori un’esperienza completa, valorizzando la tradizione vitivinicola e le eccellenze del territorio. La piazza si anima con allestimenti che ricreano l’atmosfera di una vigna autentica, creando un collegamento tra passato e presente legato alla produzione del vino.
Montevarchi organizza uno degli eventi più affascinanti dell’anno: la prima edizione di “Varchi in Vigna”, una manifestazione che non celebra solo il vino, ma è “un’esperienza” che valorizza la sua storia e le eccellenze del territorio. Per tre serate, dal 22 al 24 maggio, dalle ore 18.00, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Per vivere l'esperienza suggestiva della vigna in piazza - 22, 23, 24 maggio #savethedate #varchinvigna #vino #degustrazioni #enogastronomia #eccellenze facebook
Scrivere la fine del mondo è piuttosto divertente. reddit
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