A Torino torna Creativafrica a giugno 12 giorni di eventi | musica cucina arte e laboratori
A Torino si svolge dal 7 al 18 giugno la dodicesima edizione di CreativAfrica, un festival che dura 12 giorni. L’evento comprende laboratori, incontri e concerti dal vivo, distribuiti su tre location: via Borgo Dora, strada Cuorgnè e Murazzi sul Po. La manifestazione propone musica, cucina, arte e attività pratiche, coinvolgendo diverse sedi della città.
Torna a Torino, da domenica 7 a giovedì 18 giugno, il festival CreativAfrica, alla dodicesima edizione, 12 giorni di iniziative, tra laboratori, incontri e concerti live, distribuiti su tre sedi: Jigeenyi, in via Borgo Dora 30, Cascina Falchera, in strada Cuorgnè 109, e Magazzino sul Po, Murazzi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
A Villa Lupara torna ColtivArte: due giorni di arte e laboratoriA Villa Lupara a Salerno si terrà la seconda edizione di ColtivArte, un evento dedicato all’arte e ai laboratori creativi.
Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 si svolge a Torino la quinta edizione di “Musica Regina in Villa” International Music Festival.
Temi più discussi: CreativAfrica 2026, Torino diventa crocevia di culture afrodiscendenti; CREATIVAFRICA; Cantine Aperte 2026: trekking, arte e picnic nelle vigne il 30 e 31; Arriva il Neil Young Day: sabato 13 giugno 2026.
A Torino torna CreativAfrica: musica, cucina ed incontriTorna a Torino, da domenica 7 a giovedì 18 giugno, il festival CreativAfrica, alla dodicesima edizione, 12 giorni di iniziative, tra laboratori, incontri e concerti live, distribuiti su tre sedi: ... torinoggi.it
Torna a Giugno il festival torinese dedicato alle culture africane contemporanee. Siete pronti a partecipare a due giornate di musica insieme alle artiste e agli artisti di creativAfrica? Ma quando? L’11 e il 12 giugno vi aspettiamo a Cascina Falchera per vivere i facebook
CreativAfrica 2026, Torino diventa crocevia di culture afrodiscendentiDal 7 al 18 giugno dodici giorni di festival tra Jigeenyi, Cascina Falchera e Murazzi: laboratori, musica e incontri per raccontare le nuove identità ... torinoggi.it