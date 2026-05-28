A Torino torna Creativafrica a giugno 12 giorni di eventi | musica cucina arte e laboratori

Notizia in breve

A Torino si svolge dal 7 al 18 giugno la dodicesima edizione di CreativAfrica, un festival che dura 12 giorni. L’evento comprende laboratori, incontri e concerti dal vivo, distribuiti su tre location: via Borgo Dora, strada Cuorgnè e Murazzi sul Po. La manifestazione propone musica, cucina, arte e attività pratiche, coinvolgendo diverse sedi della città.