A Terrasini si gioca la Sikelia Cup | la Sicilia affronta le Mauritius
A Terrasini si svolge la Sikelia Cup, un torneo tra la squadra della Sicilia e le Mauritius. La competizione rappresenta un evento importante per la regione e per il calcio siciliano, che si appresta a vivere una partita di rilievo. La manifestazione coinvolge le rappresentative di entrambe le aree e si tiene in una località della provincia. La partita è considerata un momento significativo per la promozione del calcio locale e per la crescita delle squadre coinvolte.
La Sicilia F.A. si prepara a vivere un appuntamento destinato a entrare nella storia dell'associazione, ma più in generale del calcio siciliano. Si svolgerà lunedì 8 giugno – allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini – una nuova edizione della Sikelia Cup. Il trofeo, giunto al suo terzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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