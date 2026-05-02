La Reyer School Cup si fa nazionale | la prima edizione si gioca a Sant' Elena

La Reyer School Cup si trasforma in un evento nazionale e si svolgerà per la prima volta a Sant'Elena, un’isola di Venezia. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Basket Serie A e coinvolge le scuole vincitrici dei principali tornei studenteschi italiani. La manifestazione si terrà nel corso di questa edizione e rappresenta una novità nel panorama delle competizioni scolastiche di basket in Italia.

Sarà Venezia e in particolare l'isola di Sant'Elena a Castello a ospitare la prima edizione della “Super School Cup”, un nuovo evento, voluto dalla Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Serie A, che riunisce le scuole vincitrici dei quattro principali tornei studenteschi italiani: le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La Final 4 della Reyer School Cup in diretta su Sky per la prima voltaUn traguardo storico per la Volksbank Reyer School Cup, il torneo di basket scolastico organizzato dall'Umana Reyer che coinvolge 64 istituti... Valtur ‘il giardiniere’ School cup: Itt ‘Giorgi’ si aggiudica la terza edizione, 26 gli istituti scolastici coinvoltiBRINDISI - Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è conclusa la terza edizione della Valtur Brindisi ‘Il Giardiniere’ School Cup 2026, torneo di... Contenuti utili per approfondire A Venezia la 1^ edizione della Super School Cup: il progetto e gli obiettivi futuriIl 4 e 5 maggio sul campo di Sant'Elena a Venezia la Final Four delle School Cup organizzate da Venezia, Varese, Trento e Tortona. Un evento che unisce sport e cultura, in cui gli studenti hanno un ru ... sport.sky.it Reyer School Cup, il Parini riparte col botto: dominata la G.P. PellegriniI campioni in carica dell’Istituto Parini ripartono da dove avevano concluso, dominano la prima tappa della «Volksbank Reyer School Cup 2026» e accedono alla fase playoff assieme al Liceo Morin. Il ... ilgazzettino.it