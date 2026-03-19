Chi affronta Conegliano nella semifinale di Champions League? Tabellone Final Four volley programma dove si gioca
Nella semifinale di Champions League di volley, Conegliano sfiderà una squadra ancora da definire. La squadra italiana ha ottenuto la qualificazione alla Final Four dopo aver superato le fasi preliminari, confermandosi tra le migliori d’Europa. La gara si terrà in una sede ancora da comunicare e il programma ufficiale verrà annunciato prossimamente.
Conegliano sempre tra le grandi d’Europa! Final Four di Champions League, superato lo Zeren Spor Ankara Conegliano sempre tra le grandi d’Europa! Final Four di Champions League, superato lo Zeren Spor Ankara Conegliano si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile: dopo aver trionfato con un secco 3-0. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it
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