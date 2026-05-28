A Sollicciano i detenuti sono sempre più giovani

A Sollicciano, tra i 600 detenuti, 45 hanno tra i 18 e i 22 anni. La presenza di giovani all’interno del carcere è in aumento rispetto al passato. Questi detenuti rappresentano una fetta significativa della popolazione carceraria, evidenziando una tendenza alla presenza di persone molto giovani tra le mura della struttura. La maggioranza degli altri detenuti ha età superiore ai 22 anni.

A Sollicciano ci sono detenuti sempre più giovani. Su 600 totali, 45 hanno un’età compresa tra i 18 e i 22 anni. Una cifra che arriva a 60 se si considerano anche gli under 25. Tra loro c’è chi proviene da percorsi di accoglienza per minori non accompagnati o sono giovani di seconda generazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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