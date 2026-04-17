Stamattina del 17 aprile 2026, due detenuti hanno tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, salendo sui tetti dell’istituto. L’episodio è stato fermato grazie all’intervento di un agente di polizia penitenziaria, che ha convinto i due a rientrare senza ricorrere a misure più drastiche. La situazione si è conclusa con successo e senza feriti. La Direzione del carcere ha avviato le verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

FIRENZE – Hanno tentato di evadere da Sollicciano, stamani 17 aprile 2026. Tentativo sventato da un agente di polizia penitenziaria. Protagonisti due detenuti di nazionalità albanese, appartenenti alla IV Sezione del reparto giudiziario: hanno cercato di fuggire durante l’accesso al campo sportivo. Determinante l’azione dell’unico agente di polizia penitenziaria in servizio di vigilanza, che ha immediatamente lanciato l’allarme, consentendo il rapido intervento di altri agenti. Decisiva, in particolare, l’azione di un poliziotto che ha utilizzato una scala per raggiungere i detenuti e convincerli a desistere, facendoli rientrare e scongiurando così l’evasione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sollicciano: due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti. Bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare

Ispezione al carcere di Sollicciano - Servizio su TGR Toscana

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