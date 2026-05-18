A scuola con la Misericordia in Piazza Libertà la manifestazione conclusiva dell' attività formativa

Il 29 maggio alle 16 in Piazza Libertà si terrà la manifestazione conclusiva dell'attività formativa organizzata dalla Misericordia di Avellino. La Fraternità di Misericordia ha annunciato l'evento, che coinvolgerà studenti e volontari, e si svolgerà nel centro della città. La giornata prevede dimostrazioni pratiche e momenti di incontro, con l'obiettivo di condividere i risultati di un percorso formativo avviato alcuni mesi fa. L'evento sarà aperto al pubblico e si concluderà nel pomeriggio.

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