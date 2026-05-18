A scuola con la Misericordia in Piazza Libertà la manifestazione conclusiva dell' attività formativa
Il 29 maggio alle 16 in Piazza Libertà si terrà la manifestazione conclusiva dell'attività formativa organizzata dalla Misericordia di Avellino. La Fraternità di Misericordia ha annunciato l'evento, che coinvolgerà studenti e volontari, e si svolgerà nel centro della città. La giornata prevede dimostrazioni pratiche e momenti di incontro, con l'obiettivo di condividere i risultati di un percorso formativo avviato alcuni mesi fa. L'evento sarà aperto al pubblico e si concluderà nel pomeriggio.
La Fraternità di Misericordia di Avellino comunica che il giorno 290526 in Piazza Libertà, alle ore 16.00 si terrà la manifestazione conclusiva dell’attività formativa svolta dai volontari con gli studenti e le studentesse irpine nell’ambito del progetto A scuola con la Misericordia. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Iran, manifestazione a Roma in piazza Montecitorio: “Chiediamo libertà”Quarto giorno di guerra in Iran e nuova manifestazione a Roma della comunità iraniana che questa volta si ritrovata davanti il Parlamento a...
Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a...
Continuano gli eventi a Monte Urano: un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere! Venerdì 15 Maggio Piazza della Libertà Ore 18:00 *CONCERTO SCUOLA IN FESTA – Da Sanremo a San Michele* Con la partecipazione d - Facebook facebook
E' polemica dopo che alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica (Vicenza), in visita a Trieste, hanno partecipato ad alcune iniziative di solidarietà promosse da diverse associazioni in piazza Libertà a favore dei migranti che arrivano attraverso la rotta x.com
Anna Cisint, Lavaggio del cervello ai bambini: esplode la polemica politica di piazza Libertà (VIDEO)L’europarlamentare della Lega Anna Cisint è intervenuta pubblicamente sul video diffuso nei giorni scorsi relativo alla visita a Trieste di una classe di una scuola elementare di Marostica, in provinc ... triestecafe.it
Alunni delle elementari all’iniziativa pro-migranti, Lega e Fratelli d’Italia contro la scuola: Lavaggio del cervello sui bambiniAlunni delle elementari all'iniziativa pro-migranti, Lega e Fratelli d'Italia contro la scuola: Lavaggio del cervello sui bambini ... blitzquotidiano.it