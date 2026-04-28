Durante una missione umanitaria in Kenya, promossa da Ripartiamo APS, è stata consegnata una donazione di farmaci pediatrici destinati al trattamento di patologie oftalmologiche nei bambini. La donazione è stata effettuata da Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab, con l’obiettivo di supportare le cure locali. La consegna si è svolta in un contesto di cooperazione tra le organizzazioni coinvolte.

Una fornitura di farmaci pediatrici destinati alla cura delle patologie oftalmologiche infantili è stata donata da Mariastella Giorlandino in occasione della missione umanitaria attualmente in corso in Kenya, promossa da Ripartiamo APS. Un intervento concreto volto a garantire cure essenziali ai bambini in contesti caratterizzati da forte carenza di accesso ai servizi sanitari. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Presidente della Fondazione Artemisia ETS e Amministratore della rete dei centri clinici Artemisia Lab, da anni attiva nella promozione della prevenzione, dell'assistenza sanitaria e della tutela delle fasce più fragili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab donano farmaci pediatrici per i bambini del Kenya con un plauso a Ripartiamo APS

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