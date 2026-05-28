A Prato lo sciopero funziona

Da internazionale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio, due operai cinesi a Prato hanno vinto una protesta contro le condizioni di lavoro. Lo sciopero da loro organizzato ha portato a un risultato positivo, evidenziando che questa forma di protesta ha avuto successo nella zona. La decisione di interrompere le attività è stata presa per contestare aspetti legati alle condizioni lavorative. La mobilitazione si inserisce in un quadro di azioni collettive che si sono concretizzate con esiti favorevoli per i lavoratori coinvolti.

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“Anche i cinesi si ribellano allo sfruttamento”, era scritto a caratteri cubitali sulla prima pagina di un giornale locale esposto all’esterno di un’edicola di Prato il 23 maggio. La notizia si riferiva a due operai di origine cinese: Shi You e Ma Xue Yan, che per la prima volta avevano incrociato le braccia per protestare contro i turni massacranti imposti dall’azienda per cui lavoravano, gestita nella città toscana da connazionali. In solidarietà con i due lavoratori, il 22 maggio davanti ai cancelli della fabbrica si erano radunati altri operai e sindacalisti del Sudd Cobas e la notizia aveva cominciato a circolare. Non era mai successo infatti che fossero proprio degli operai di origine cinese a scioperare nel settore tessile, perché c’è un sistema di controllo molto forte della comunità che scoraggia questo tipo di azioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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