Prato e lo sciopero dei due operai cinesi | 18 ore al giorno per 3 centesimi a bottone

A Prato due operai cinesi hanno scioperato per protestare contro le condizioni di lavoro, denunciando turni di 18 ore al giorno e un compenso di circa tre centesimi per bottone. Si tratta di un episodio senza precedenti nella zona, dove finora si ricordava solo un caso di una lavoratrice che aveva richiesto maggiori tutele contrattuali. La protesta ha attirato l’attenzione sulla situazione lavorativa di alcuni operai stranieri nel settore tessile.

A Prato lo sciopero di due lavoratori cinesi rappresenta un fatto inedito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera finora si ricordava soltanto il caso di Cristina, la prima operaia orientale ad aver rivendicato maggiori tutele contrattuali. Una protesta che durò poche ore, dopo che la datrice di lavoro aveva accolto le sue richieste. Stavolta la mobilitazione sostenuta dal Sudd Cobas è destinata a pesare. E avviene davanti a una piccola azienda che si occupa di confezioni e applicazione di bottoni sugli abiti. I due operai orientali, un uomo e una donna ci lavorano ma non nelle migliori condizioni. Turni da 14 a 18 ore al giorno senza riposi. 🔗 Leggi su Open.online

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