Due operai cinesi di una fabbrica di Prato hanno firmato un accordo che mette fine a una vertenza, ottenendo il rispetto di turni di lavoro più umani e il pagamento degli arretrati. Lo sciopero, indetto dai sindacati di base, ha portato alla conclusione della disputa con i datori di lavoro. La trattativa si è chiusa con il riconoscimento delle richieste dei lavoratori, interrompendo così lo stato di agitazione.

Prato, 26 maggio 2026 – Vittoria “storica” dei sindacati di base dopo l’accordo che chiude la vertenza tra due lavoratori cinesi della confezione Jia Yang di Prato e i titolari della stessa ditta. Dopo lo scopero organizzato dal Sudd Cobas contro turni fino a 18 ore al giorno, paghe a cottimo e stipendi arretrati, l'intesa firmata con l'azienda prevede il pagamento degli stipendi non corrisposti e un risarcimento economico per i due operai. Un ulteriore accordo era stato raggiunto già sabato con uno dei 'pronto moda' committenti, che avrebbe contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Il presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica era iniziato venerdì scorso e aveva attirato l'attenzione per la presenza, considerata inedita nel distretto, di lavoratori cinesi in sciopero contro imprenditori connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sciopero funziona: operai cinesi firmano l’accordo, stop a turni di 18 ore e arretrati pagati

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