Montesilvano capitale del biliardo con la quinta tappa del Campionato italiano di stecca 5 birilli

Montesilvano ospita la quinta tappa del Campionato italiano di stecca 5 birilli, confermando il suo ruolo di centro nevralgico per il mondo del biliardo. La città abruzzese si conferma come punto di riferimento per questa disciplina, che vanta numerosi appassionati e talenti provenienti dalla regione. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia, portando in città appassionati e sportivi.

L'Abruzzo e Montesilvano ancora protagoniste per il mondo del biliardo, una disciplina molto amata e che ha dato diversi talenti provenienti dal nostro territorio. A Montesilvano, dall’11 al 20 aprile 2026, si terrà la quinta prova del Circuito national billiard challenge (Nbc), valida per il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Dopo Spoltore tocca a Montesilvano: il Consiglio comunale decide sul referendum sulla Nuova Pescara. - facebook.com facebook