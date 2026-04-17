Matesannio Marathon diventa tappa del campionato italiano Mediofondo Acsi

La Matesannio Marathon si terrà il 31 maggio 2026 e sarà valida come tappa del Campionato Italiano Mediofondo ACSI. L'evento, che si svolge ogni anno, ha ottenuto l'inclusione nel calendario ufficiale del campionato nazionale, rafforzando la sua presenza nel circuito ciclistico italiano. La manifestazione si svolge nella regione del Sannio e coinvolge numerosi atleti provenienti da tutto il paese.

La Matesannio Marathon 2026 alza il livello e si tinge di Tricolore. La manifestazione ciclistica, in programma il prossimo 31 maggio 2026, è stata ufficialmente inserita tra le prove del Campionato Italiano Mediofondo ACSI, confermandosi tra gli eventi di riferimento del panorama nazionale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Montesilvano capitale del biliardo con la quinta tappa del Campionato italiano di stecca 5 birilliL'Abruzzo e Montesilvano ancora protagoniste per il mondo del biliardo, una disciplina molto amata e che ha dato diversi talenti provenienti dal... Velico "ostaggio" dei lavori al pontile. Annullata la tappa del campionatoErano attesi tra i 35 e i 40 equipaggi sulle rive del Massaciuccoli, per partecipare alla tappa del campionato invernale di Puccini, della categoria... Altri aggiornamenti Matesannio Marathon diventa tappa del campionato italiano Mediofondo AcsiLa Matesannio Marathon 2026 alza il livello e si tinge di Tricolore. La manifestazione ciclistica, in programma il prossimo 31 maggio 2026, è stata ufficialmente inserita tra le prove del Campionato ... casertanews.it La Matesannio Marathon 2026 si tinge di Tricolore:Il sipario sta per alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi del panorama ciclistico nazionale, il conto alla rovescia è cominciato. La Matesannio ... vivitelese.it