A Piazza Vittoria La Stanza dell' Architetto

A Piazza Vittoria è stata inaugurata La Stanza dell'Architetto, un nuovo spazio ideato dall’imprenditore Gaetano Ambrosca. La progettazione è stata curata da Loredana De Luca, fondatrice di TheSignEvent, azienda attiva nel settore di architettura, design, arte e cultura del vivere. La stanza nasce come un ambiente dedicato all’architettura, senza ulteriori dettagli su funzioni o eventi previsti.

La stanza dell'Architetto nasce dalla visione dell'imprenditore Gaetano Ambrosca e a dare forma al progetto è Loredana De Luca, fondatrice di TheSignEvent, realtà da anni al crocevia tra architettura, design, arte e cultura del vivere. Concepito come hub permanente per il design contemporaneo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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