Custodi dell' ambiente | i ragazzi dell' Aipd in piazza della Vittoria per l' educazione ambientale
Domani, giovedì 21 maggio, si svolgerà a Brindisi una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale, intitolata “Custodi dell'Ambiente”. L'evento si terrà a partire dalle 9:00 in piazza della Vittoria e coinvolgerà i giovani dell'Aipd, un’associazione che si occupa di persone con disabilità intellettive. La manifestazione mira a promuovere l'attenzione verso le tematiche ambientali attraverso attività e iniziative rivolte alla cittadinanza.
BRINDISI - Si chiama “Custodi dell'Ambiente” la giornata di sensibilizzazione ambientale in programma domani, giovedì 21 maggio, a partire dalle 9:00 in piazza della Vittoria a Brindisi. L'iniziativa, presentata questa mattina, è promossa dall'assessorato all'Ambiente in collaborazione con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Le vie dell’Acqua”: l'evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale
Mario Tozzi contro DDL caccia e cacciatori: “Ma quali custodi dell’ambiente, amano uccidere. Perché non fanno foto?”Il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi si è scagliato apertamente contro la riforma sulla caccia, puntando il dito contro le novità del DDL...
Giornata Ecologica Regionale 2026 Domenica 24 maggio si terrà la Giornata Ecologica Regionale, dedicata quest’anno alle api e al loro prezioso ruolo nell’ecosistema. Le api custodi dell’ambiente e della biodiversità è il titolo dell’evento che sarà realizz - Facebook facebook
A Stimigliano gli Alunni della Scuola Media diventano custodi dell’ambiente ift.tt/OryCh9n ift.tt/NX2QP7n x.com
A Stimigliano gli alunni della scuola media diventano Custodi dell’AmbienteOggi Durante la Manifestazione CUSTODI DELLA TERRA organizzata dall’Istituto Forum Novum, l’Amministrazione Comunale ha Consegnato i TABLET ai Tre Vincitori che in Soli Due Mesi hanno Conferito Piu’ ... rietinvetrina.it
Studenti promossi ‘custodi’ dell’ambiente Il Consorzio lancia l’adozione dei fiumiPrendersi cura dei fiumi attivando le migliori energie degli studenti coinvolgendoli in una mobilitazione virtuosa per ripulire dalla plastica. Giovani custodi dell’ambiente: questo l’obiettivo del ... lanazione.it