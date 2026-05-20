Custodi dell' ambiente | i ragazzi dell' Aipd in piazza della Vittoria per l' educazione ambientale

Domani, giovedì 21 maggio, si svolgerà a Brindisi una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale, intitolata “Custodi dell'Ambiente”. L'evento si terrà a partire dalle 9:00 in piazza della Vittoria e coinvolgerà i giovani dell'Aipd, un’associazione che si occupa di persone con disabilità intellettive. La manifestazione mira a promuovere l'attenzione verso le tematiche ambientali attraverso attività e iniziative rivolte alla cittadinanza.

BRINDISI - Si chiama “Custodi dell'Ambiente” la giornata di sensibilizzazione ambientale in programma domani, giovedì 21 maggio, a partire dalle 9:00 in piazza della Vittoria a Brindisi. L'iniziativa, presentata questa mattina, è promossa dall'assessorato all'Ambiente in collaborazione con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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