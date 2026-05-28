A Monza il grande presidio fuori dalla fabbrica ma a protestare non sono i lavoratori

A Monza si è tenuto un presidio davanti alla fabbrica, ma i manifestanti non sono i lavoratori dell’azienda. La protesta non riguarda licenziamenti o riorganizzazioni che influenzano le retribuzioni di operai e impiegati. La manifestazione si svolge in un contesto diverso da quelli abituali legati a questioni occupazionali. Non sono stati riportati dettagli su eventuali rivendicazioni o motivazioni specifiche dei partecipanti.

Una protesta fuori dalla fabbrica ma, questa volta, non c'entrano licenziamenti o riorganizzazioni aziendali con effetti negativi sulle busta paga di operai e impiegati. A protestare è il centro sociale Foa Boccaccio. Il presidio è fissato per venerdì 29 maggio alle 16.30 a Monza, davanti ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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