Giorgia Meloni al PizzAut di Monza per il Primo Maggio sono venuta dai lavoratori più straordinari

Il Primo Maggio ha visto la presidente del Consiglio visitare la pizzeria PizzAut di Monza. Durante l'incontro, ha affermato di essere venuta a trovare i lavoratori più straordinari. L'evento ha coinvolto diverse persone presenti nel locale, che hanno potuto ascoltare le sue parole e scattare alcune foto. La visita si è svolta nel pomeriggio, con un breve intervento pubblico prima di lasciare il locale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita alla pizzeria PizzAut di Monza per il Primo Maggio, che dà lavoro a giovani con spettro autistico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgia Meloni al PizzAut di Monza per il Primo Maggio, "sono venuta dai lavoratori più straordinari" Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Meloni a pranzo da PizzAut a Monza: “Sono venuta dai lavoratori più straordinari, l’Italia è fiera di voi” Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza; Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza; Meloni: Scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla; Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record. Primo maggio, Meloni a pranzo da PizzAut a Monza: Sono venuta dai lavoratori più straordinari, l’Italia è fiera di voiLa premier Giorgia Meloni ha scelto la pizzeria di Monza che dà lavoro a ragazzi con lo spettro autistico per festeggiare il Primo Maggio. ilfattoquotidiano.it Festa dei lavoratori: Giorgia Meloni visita a sorpresa PizzAutGiorgia Meloni, per il Primo Maggio – al bando le dichiarazioni ufficiali – si è presentata a tavola con i ragazzi di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici simbolo di inclusione sociale. M ... tg.la7.it La Verità. . Meloni a PizzAut: «Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti» Visita a Monza per Giorgia Meloni, che per il Primo Maggio sceglie PizzAut, la pizzeria che impiega ragazzi con autismo: «I lavoratori più straordinari di tutti». www.laverita.info facebook La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com