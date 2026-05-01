In occasione del Primo Maggio, la presidente del Consiglio ha visitato un ristorante di Monza gestito dalla Fondazione PizzAut. La visita si è svolta nel contesto della celebrazione della Festa dei Lavoratori. La premier ha espresso apprezzamento per i lavoratori presenti durante l’evento. La visita è durata alcuni minuti e si è svolta all’interno del locale, dove sono stati accolti con entusiasmo.

In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut. Il locale è una realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. Ad accogliere la premier il fondatore di PizzAut Nico Acampora. “Altro non ho fatto che venire a salutare i lavoratori più straordinari”, ha detto Meloni che si è intrattenuta con i ragazzi tra abbracci e domande. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”

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