A Monza è arrivato un mercato molto speciale che fa bene al cuore e alla memoria

Notizia in breve

A Monza, il mercato del giovedì si è ampliato oltre le tradizionali piazze Trento e Cambiaghi, coinvolgendo anche altre aree della città. Le bancarelle, che di solito si concentrano in queste due piazze, sono state allestite in nuove zone, offrendo prodotti e ricordi legati alla memoria locale. Questa modifica temporanea ha portato un flusso maggiore di visitatori e interessi diversi nel centro cittadino. La modifica delle location è stata comunicata alle autorità competenti.