A Monza è arrivato un mercato molto speciale che fa bene al cuore e alla memoria
A Monza, il mercato del giovedì si è ampliato oltre le tradizionali piazze Trento e Cambiaghi, coinvolgendo anche altre aree della città. Le bancarelle, che di solito si concentrano in queste due piazze, sono state allestite in nuove zone, offrendo prodotti e ricordi legati alla memoria locale. Questa modifica temporanea ha portato un flusso maggiore di visitatori e interessi diversi nel centro cittadino. La modifica delle location è stata comunicata alle autorità competenti.
É giovedì e come come ogni giovedì a Monza arrivano le bancarelle del mercato. Ma questa volta le bancarelle non sono arrivate solo nelle centralissime piazze Trento e Cambiaghi. Il mercato, oggi 28 maggio, si è “allungato” fino a via Casanova.Il mercato al Paese RitrovatoLì, in quel borgo molto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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