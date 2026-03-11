Uno studio pubblicato su Nutrients evidenzia che un particolare tipo di frutta secca può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. La ricerca si concentra su quanto questa frutta secca deve essere consumata per ottenere benefici concreti e quali siano le quantità raccomandate. I risultati sono stati ottenuti analizzando i dati di un gruppo di partecipanti che hanno integrato questa alimentazione nella loro routine.

L’alimentazione svolge un ruolo importante nella gestione dei livelli di colesterolo. La ricerca degli alimenti più adatti ad abbassare il colesterolo “cattivo” LDL è sempre in corso, e un recente studio pubblicato su Nutrients ha identificato un tipo di frutta secca che fa particolarmente bene al cuore e aiuta a gestire il colesterolo, uno dei principali pericoli per la salute cardiovascolare: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, le patologie cardiovascolari sono la causa del 32% dei decessi nel mondo. Secondo i ricercatori, le mandorle possono abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue, migliorando la salute cardiovascolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Colesterolo: c'è un tipo di frutta secca che fa bene al cuore. Ecco quale e quanta mangiarne

