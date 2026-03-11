Montevarchi all’Accademia del Poggio la presentazione del libro di Alessio Mugnai sul sistema stradale antico tra Arezzo Fiesole e Firenze

A Montevarchi, all’Accademia del Poggio, è stata presentata una nuova pubblicazione di Alessio Mugnai dedicata al sistema stradale antico che collegava Arezzo, Fiesole e Firenze. L’evento si è svolto il 11 marzo 2026 e segue il primo appuntamento svoltosi a gennaio a Palazzo. La presentazione ha coinvolto un pubblico interessato alle vie storiche dell’area.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Dopo il successo del primo appuntamento, svoltosi a gennaio a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini, il volume Il sistema stradale antico fra Arezzo, Fiesole e Firenze nel quadro della carta archeologica sarà presentato nuovamente al pubblico sabato 14 marzo alle ore 17 nella Sala Grande dell'Accademia Valdarnese del Poggio, a Montevarchi. All'incontro interverranno l'autore del libro, Alessio Mugnai, e l'archeologo Fabrizio Paolucci, direttore del Dipartimento Antichità Classica delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di approfondimento storico e archeologico dedicata alla ricostruzione della rete viaria antica in un'area strategica dell'Italia centrale.