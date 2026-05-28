A Molfetta torna la III edizione della Fiera del Disco con migliaia di cd e vinili nuovi usati e da collezione
A Molfetta si svolge la terza edizione della Fiera del Disco presso il Gran Shopping. L’evento propone migliaia di CD e vinili, sia nuovi che usati o da collezione. Durante il fine settimana, sono previsti vari appuntamenti dedicati agli appassionati di musica e collezionisti, con particolare attenzione agli artisti italiani e alle loro produzioni. La fiera si svolge nel centro commerciale, coinvolgendo il pubblico interessato al settore musicale.
Il Gran Shopping Molfetta si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della musica con una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati di vinili, cd e grandi artisti della scena italiana.Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la terza edizione della Fiera del Disco, un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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