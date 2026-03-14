Vinyl udine - Fiera del disco e del cd usato con eventi musicali

Domenica 22 marzo 2026, alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi di Udine, si svolge nuovamente “Vinyl Udine”, una mostra mercato dedicata al vinile e al cd usato e da collezione. L’evento si tiene dalle 9.30 alle 19 e vede il patrocinio del Comune di Udine. Durante la giornata sono previsti anche eventi musicali legati al mondo del disco e del cd.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica 22 marzo 2026, dalle 9.30 alle 19, alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi di Udine, torna “Vinyl Udine”, mostra mercato del vinile e del cd usato e da collezione, con il patrocinio del Comune di Udine. Novità di questa edizione saranno gli eventi collaterali. Tra questi, la presentazione di “HANDMADE”, il nuovo lavoro discografico del chitarrista udinese Michele Pirona, pubblicato esclusivamente in vinile 180 grammi: un album poliedrico di chitarra acustica e classica, composto da 11 tracce e arricchito dalla presenza di diversi ospiti, tra cui il featuring del chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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