Al Gotico torna la Fiera del disco | un weekend tra vinili cd e passione per la musica

Dal 1° al 3 maggio, il Centro Commerciale Gotico ospiterà una nuova edizione della Fiera del Disco, dedicata a vinili, CD e musica. L'evento si svolgerà durante un fine settimana e attirerà appassionati e collezionisti interessati a trovare pezzi rari e nuove scoperte musicali. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, offrendo l'opportunità di scambiare e acquistare dischi di vari generi.

Dal 1° al 3 maggio, il Centro Commerciale Gotico ospiterà una nuova edizione della Fiera del Disco, Cd e Vinile, un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e amanti della musica. L’evento si terrà davanti all’ingresso Obi ed è organizzato da Ernyaldisko, realtà di riferimento a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fiera del disco: vinili e cd nuovi e usate, anche da collezioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Oltre... Parco Levante, torna la Mostra del Disco: due giorni di passione per i collezionisti della musicaAl Parco Levante sabato 14 e domenica 15 febbraio torna l'appuntamento con la Mostra del Disco, l'evento dedicato al collezionismo musicale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cavalli: Rispondo con i numeri a tutte le critiche su Piacenza Expo; Grill Contest lungo il Trebbia, Fiera del Bestiame, arte e musica: cosa fare nel week end; Piacenza tra Mozart e Jazz | il weekend tra cultura e tradizioni. PORDENONE. EX FIERA: APPROVATO IL PROGETTO PER GLI ARREDI FISSI DEL NUOVO POLO SPORTIVO. Intervento da oltre 1,1 milioni di euro per completare le dotazioni funzionali degli spazi dedicati allo sport Nuovo passo avanti nel percorso di riqu - facebook.com facebook La Fiera Nazionale del Marrone vola a New York per ricordare i primi export di castagne negli Usa x.com