Al Gotico torna la Fiera del disco | un weekend tra vinili cd e passione per la musica

Da ilpiacenza.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° al 3 maggio, il Centro Commerciale Gotico ospiterà una nuova edizione della Fiera del Disco, dedicata a vinili, CD e musica. L'evento si svolgerà durante un fine settimana e attirerà appassionati e collezionisti interessati a trovare pezzi rari e nuove scoperte musicali. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, offrendo l'opportunità di scambiare e acquistare dischi di vari generi.

Dal 1° al 3 maggio, il Centro Commerciale Gotico ospiterà una nuova edizione della Fiera del Disco, Cd e Vinile, un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e amanti della musica. L’evento si terrà davanti all’ingresso Obi ed è organizzato da Ernyaldisko, realtà di riferimento a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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