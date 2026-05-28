A Modena l' adrenalina non ha barriere tre giorni di Drift e inclusione con CopilotiSopraLeRighe

Dal 29 al 31 maggio la quinta edizione dell'evento firmato Scuderia A-Team trasformerà Modena in un grande spazio dedicato alla solidarietà, ai motori e alle persone specialiDa venerdì 29 maggio il Parco Novi Sad farà da cornice alla quinta edizione di "CopilotiSopraLeRighe", il progetto - ideato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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