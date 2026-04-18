Navigare insieme | l’Italia senza barriere | tre giornate di vela e inclusione

Dal 21 al 23 aprile, presso la Lega Navale Italiana di Brindisi, si svolgerà la seconda tappa del progetto “Navigare Insieme: l’Italia senza Barriere”. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Vela con il supporto di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica, prevede tre giornate dedicate alla vela e all’inclusione. La manifestazione coinvolge diverse attività e partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

BRINDISI - Dal 21 al 23 aprile, presso la Lega navale italiana – Sezione di Brindisi, si terrà la seconda tappa del progetto “Navigare Insieme: l’Italia senza Barriere”, iniziativa promossa dalla Federazione italiana Velacon il sostegno di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica.Il progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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