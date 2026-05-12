Modena tre giorni di moda Secondhand e Vintage | appuntamento con MY WARDROBE

A Modena si svolge un evento dedicato alla moda secondhand e vintage, chiamato MY WARDROBE. La manifestazione si terrà nell’arco di tre giorni presso il Bar della Polisportiva Villa D’oro, situato in Via del Lancillotto 10. L’iniziativa è rivolta a chi è interessato alla moda etica e punta a promuoverne il riuso, evitando che capi e accessori finiscano in discarica.

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