ClioMakeUp sbotta contro gli haters dopo il furto a Milano | Dentro c’era la mia vita le foto di mio nonno e delle bimbe

ClioMakeUp ha condiviso un messaggio sui social in risposta alle critiche ricevute dopo il furto subito a Milano, in cui aveva perso una borsa contenente oggetti personali, tra cui foto di famiglia e ricordi cari. La influencer ha sottolineato che anche un piccolo oggetto rubato rappresenta qualcosa di molto più grande, definendo il furto come una perdita personale. Lo sfogo arriva dopo aver ricevuto commenti negativi online legati all’accaduto.

«Qualsiasi cosa sia, anche se ti rubano un pezzo di pelo, è una roba tua». ClioMakeUp torna a parlare dopo il furto della borsa subito nei giorni scorsi a Milano e lo fa con uno sfogo affidato ai social, in risposta alle critiche e ai commenti ricevuti online. L’influencer e makeup artist, all’anagrafe Clio Zammatteo, aveva già raccontato l’accaduto attraverso una serie di storie su Instagram, dove conta oltre 3 milioni di follower. La notizia aveva fatto il giro del web, alimentando una vasta ondata di reazioni, da messaggi di solidarietà a una serie di critiche da parte di chi ha ritenuto eccessivo il suo sfogo. Cosa c’era nella borsa di Clio.🔗 Leggi su Open.online

“Qualsiasi cosa sia, anche se ti rubano un pezzo di pelo, è una roba tua”: gli haters criticano ClioMakeUp per lo sfogo dopo il furto della borsa, lei risponde per le rime“Qualsiasi cosa sia, anche se ti rubano un pezzo di pelo, è una roba tua”: così Clio Zammatteo, ovvero ClioMakeUp, ha risposto ai leoni da...

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