Castello delle Cerimonie la lettera degli ex proprietari e dipendenti | Dietro le luci ci sono lavoratori e famiglie

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera firmata dagli ex proprietari e dipendenti del Castello delle Cerimonie mette in evidenza le persone che lavorano dietro le luci dello spazio. La comunicazione si apre con un invito a riconoscere il ruolo delle famiglie coinvolte e dei lavoratori che operano nel locale. Viene condiviso un messaggio diretto, senza commenti o interpretazioni, e si conclude con la pubblicazione del testo integrale, disponibile per essere letto in modo completo e diretto.

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Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera a forma degli ex proprietari, la famiglia Polese, e dipendenti del ‘Castello delle Cerimonie’, firmatari di una lettera indirizzata alle istituzioni locali e nazionali, ai sindacati, alla Regione Campania, al Comune di Sant’Antonio Abate, alla Prefettura di Napoli, alla procura della Repubblica di Torre Annunziata e alla Corte d’Appello di Napoli. Oggi non vogliamo parlare di televisioni, di polemiche o di sentenze. Oggi vogliamo parlare di persone. Dietro il nome del “Castello delle Cerimonie”, dietro le luci, i matrimoni e le telecamere, esistono centinaia di lavoratori. Esistono padri che ogni mattina si alzano alle cinque per preparare una sala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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