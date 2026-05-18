Castello delle Cerimonie la lettera degli ex proprietari e dipendenti | Dietro le luci ci sono lavoratori e famiglie

Una lettera firmata dagli ex proprietari e dipendenti del Castello delle Cerimonie mette in evidenza le persone che lavorano dietro le luci dello spazio. La comunicazione si apre con un invito a riconoscere il ruolo delle famiglie coinvolte e dei lavoratori che operano nel locale. Viene condiviso un messaggio diretto, senza commenti o interpretazioni, e si conclude con la pubblicazione del testo integrale, disponibile per essere letto in modo completo e diretto.

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