A Milano nasce un nuovo spazio per fare sport al servizio della comunità

A Milano, un campetto abbandonato è stato riqualificato e riaperto come spazio pubblico dedicato allo sport. Dopo anni di incuria, l’area è stata ristrutturata e messa a disposizione della comunità. Ora il campo è accessibile a chi desidera praticare attività sportive, offrendo un punto di ritrovo nel quartiere. La riqualificazione è stata realizzata con il coinvolgimento delle autorità locali e dei cittadini.

Un campetto abbandonato torna a essere uno spazio pubblico a disposizione del quartiere. Succede nel quartiere Barona, a Milano, dove Piazza Paci è stata riqualificata attraverso un intervento sostenuto da Ford Italia, in collaborazione con il Comune di Milano e il Municipio 6, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo per lo sport, l’incontro e l’aggregazione. Il campo è stato rinnovato e trasformato anche dal punto di vista estetico grazie all’intervento del collettivo Truly Design, che ha realizzato sulla superficie un murales a cielo aperto. Al centro dell’opera compare un felino inserito in un contesto urbano, elemento scelto per caratterizzare il nuovo volto dello spazio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milano, nasce la Biblioteca dello Sport intitolata a Gianni Mura

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