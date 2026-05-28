A Marta la sagra del lattarino tra cibo tradizione e la padella più grande al mondo
Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, si tiene a Marta la 49ª edizione della sagra del lattarino. L’evento include degustazioni di piatti tradizionali e la presentazione della padella più grande al mondo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge produttori locali, associazioni e visitatori. Sono previsti spettacoli e momenti di intrattenimento legati alla cultura gastronomica della zona. La sagra si conclude domenica sera con un fuoco d’artificio.
Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, Marta celebra la tradizione con la 49esima edizione della sagra del lattarino. L'appuntamento colora il lungolago, nei pressi del porto, davanti al maestoso lago di Bolsena con la misteriosa isola Martana che fa da silenziosa protagonista.Il menù fisso (15. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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