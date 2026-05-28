A Marta la sagra del lattarino tra cibo tradizione e la padella più grande al mondo

Notizia in breve

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, si tiene a Marta la 49ª edizione della sagra del lattarino. L’evento include degustazioni di piatti tradizionali e la presentazione della padella più grande al mondo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge produttori locali, associazioni e visitatori. Sono previsti spettacoli e momenti di intrattenimento legati alla cultura gastronomica della zona. La sagra si conclude domenica sera con un fuoco d’artificio.