A Madrid il 4 giugno la presentazione del volume Il Palazzo di Abrantes di Calogero Bellanca e Susana Munoyerro
Il 4 giugno a Madrid si è tenuta la presentazione del volume “Il Palazzo di Abrantes” di Calogero Bellanca e Susana Munoyerro. L’opera fa parte della Collana dell’Editore Colombo, diretta dall’Ambasciatore Gaetano Cortese. La pubblicazione era stata annunciata anche durante un evento tenutosi a Palazzo Madama il 27 gennaio scorso, organizzato su iniziativa di un senatore. La presentazione a Madrid si è svolta presso una sede culturale della città.
L’opera va ad arricchire la Collana dell’Editore Colombo diretta dall’Amb. Gaetano Cortese Dopo la presentazione a Palazzo Madama, il 27 gennaio scorso su iniziativa del Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata – Presidente della Commissione Permanente delle Politiche dell’Unione Europea già Ministro degli Affari Esteri – il volume “Il Palazzo di Abrantes – Istituto Italiano di Cultura” giunge finalmente a casa propria. Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18:30, l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid ospita la presentazione del volume Il Palazzo di Abrantes. L’Istituto Italiano di Cultura a Madrid, dei professori Calogero Bellanca e Susana Mora Alonso-Munoyerro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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