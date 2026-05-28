a madrid il 4 giugno la presentazione del volume il palazzo di abrantes di calogero bellanca e susana munoyerro

Notizia in breve

Il 4 giugno a Madrid si è tenuta la presentazione del volume “Il Palazzo di Abrantes” di Calogero Bellanca e Susana Munoyerro. L’opera fa parte della Collana dell’Editore Colombo, diretta dall’Ambasciatore Gaetano Cortese. La pubblicazione era stata annunciata anche durante un evento tenutosi a Palazzo Madama il 27 gennaio scorso, organizzato su iniziativa di un senatore. La presentazione a Madrid si è svolta presso una sede culturale della città.